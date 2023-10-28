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Фьюри назвал Роналду величайшим футболистом в истории

Новости футбола Сегодня, 06:32
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Фьюри назвал Роналду величайшим футболистом в истории Фьюри назвал Роналду величайшим футболистом в истории

Британский боксер Тайсон Фьюри, который уже сегодня проведет бой в Эр-Рияде против Франсиса Нганну вчера был замечен беседующим с Роналду. Во время разговора «Цыганский король» сказал португальцу, что считает его величайшим игроком и рассказал, что пристально следит за его карьерой.

«Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо жил, я считаю именно так», — сказал Фьюри Роналду.

«Большое спасибо», — ответил нападающий с сияющей улыбкой.

«Я большой фанат, я смотрю весь футбол. Я смотрел тебя в Юнайтед и в первый раз и во второй. А также все игры Реала», - добавил боксер.

Тайсон Фьюри родился в Манчестере, именно там, где Роналду добился мировой известности после подписания контракта с Юнайтедом в 2003 году. Фьюри сам является поклонником «красных дьяволов» и посещал несколько матчей на «Олд Траффорд». Поэтому неудивительно, что боксер назвал Роналду «величайшим футболистом» и рассказал, что внимательно следил за его карьерой в английском клубе, а затем в испанском.

Роналду вчера поддерживал Фьюри, перед субботним боем в Саудовской Аравии. Также он подшучивал над боксером и делал вид, что бьет его, а Фьюри подыгрывал ему.

В ходе разговора, когда Роналду спросил, почему Фьюри больше не бывает на стадионе, спортсмен ответил:

"Я прихожу на стадион, но меня очень мучают, когда я там появляюсь. Это просто... БУМ. Это очень сложно для меня".

Напомним, что бой между Тайсоном Фьюри и Франсисом Нганну пройдет уже сегодня. Выход бойцов на ринг запланирован, ориентировочно, на 23:00 по среднеевропейскому времени.

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