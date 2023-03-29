Фюллькруг установил рекорд сборной Германии

Нападающий бременского “Вердера” и сборной Германии Никлас Фюллькруг установил рекорд национальной команды.

Форвард стал первым футболистом, который забил шесть голов в первых шести матчах за Бундестим. Он отличался в матчах с Оманом, Испанией, Коста-Рикой, Перу (дубль) и Бельгией.

В нынешнем сезоне 30-летний Фюлькруг провел за “Вердер” 26 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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