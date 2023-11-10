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Футбольная Ассоциация не будет дисквалифицировать Стерлинга

Новости футбола Сегодня, 13:20
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Футбольная Ассоциация не будет дисквалифицировать Стерлинга Фото: https://www.instagram.com/sterling7/

Футбольная Ассоциация Англии не будет дисквалифицировать Стерлинга за бросок предмета в болельщиков, сообщает журналист Низааа Кинселла.

После расследования стало известно, что Рахиму Стерлингу больше не грозит дисквалификация. Напомним, что во время игры Тотенхэм - Челси, один из болельщиков бросил в игрока "синих" Коула Палмера предмет, который попал ему в ногу.

Это произошло после того, как полузащитник сравнял счет с пенальти.

Когда футболисты Челси возвращались на свою половину поля, чтобы продолжить игру, Стерлинг поднял этот предмет и бросил его обратно в толпу на трибуне. Изначально инцидент не был замечен официальными лицами матча, однако ролик с этим действием появился в социальных сетях.

Ранее FA уже дисквалифицировала футболистов за подобные действия. В 2022 году форвард Тоттенхэма Ришарлисон был дисквалифицирован на один матч за то, что бросил зажженный файер обратно на трибуну. В 2008-м Дидье Дрогба отстранили на 3 матча после того, как бросил монету в болельщиков Бернли.

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