Футбольная ассоциация может дисквалифицировать Рахима Стерлинга

Вингер Челси Рахим Стерлинг может получить дисквалификацию, сообщает Evening Standard.

Футбольная ассоциация Англии проводит расследование эпизода, который произошел в матче АПЛ Тоттенхэм - Челси, 6 ноября. Во время игры один из болельщиков бросил в игрока "синих" Коула Палмера предмет, который попал ему в ногу. Это произошло после того, как полузащитник сравнял счет с пенальти.

Когда футболисты Челси возвращались на свою половину поля, чтобы продолжить игру, Стерлинг поднял этот предмет и бросил его обратно в толпу на трибуне. Сначала инцидент не был замечен официальными лицами матча, однако ролик с этим действием появился в социальных сетях.

Футбольная ассоциация Англии рассматривает этот эпизод, чтобы определить, нужно ли принимать санкции по отношению к игроку.

Ранее FA уже дискалифицировала футболистов за подобные действия. В 2022 году форвард Тоттенхэма Ришарлисон был дисквалифицирован на один матч за то, что бросил зажженный файер обратно на трибуну. В 2008-м Дидье Дрогба был отстранен на 3 матча после того, как бросил монету в болельщиков Бернли