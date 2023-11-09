EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Футбольная ассоциация может дисквалифицировать Рахима Стерлинга

Футбольная ассоциация может дисквалифицировать Рахима Стерлинга

Новости футбола Сегодня, 13:20
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Футбольная ассоциация может дисквалифицировать Рахима Стерлинга Футбольная ассоциация может дисквалифицировать Рахима Стерлинга

Вингер Челси Рахим Стерлинг может получить дисквалификацию, сообщает Evening Standard.

Футбольная ассоциация Англии проводит расследование эпизода, который произошел в матче АПЛ Тоттенхэм - Челси, 6 ноября. Во время игры один из болельщиков бросил в игрока "синих" Коула Палмера предмет, который попал ему в ногу. Это произошло после того, как полузащитник сравнял счет с пенальти.

Когда футболисты Челси возвращались на свою половину поля, чтобы продолжить игру, Стерлинг поднял этот предмет и бросил его обратно в толпу на трибуне. Сначала инцидент не был замечен официальными лицами матча, однако ролик с этим действием появился в социальных сетях.

Футбольная ассоциация Англии рассматривает этот эпизод, чтобы определить, нужно ли принимать санкции по отношению к игроку.

Ранее FA уже дискалифицировала футболистов за подобные действия. В 2022 году форвард Тоттенхэма Ришарлисон был дисквалифицирован на один матч за то, что бросил зажженный файер обратно на трибуну. В 2008-м Дидье Дрогба был отстранен на 3 матча после того, как бросил монету в болельщиков Бернли

Связанные команды и лиги
Челси Премьер-лига Англия
Популярные новости
Лига Европы. Вест Хэм и Марсель спокойно обыграли своих соперников Новости футбола Сегодня, 17:01 Лига Европы. Вест Хэм и Марсель спокойно обыграли своих соперников
Астон Вилла добилась победы над АЗ в домашнем матче Лиги Конференции Новости футбола Сегодня, 16:56 Астон Вилла добилась победы над АЗ в домашнем матче Лиги Конференции
Состоялась жеребьевка групп Заключительного турнира ATP Новости тенниса Сегодня, 16:30 Состоялась жеребьевка групп Заключительного турнира ATP
Алонсо и Байер шокируют Европу. Неверкузен выиграл 11-й матч подряд и установил рекорд клуба Новости футбола Сегодня, 15:51 Алонсо и Байер шокируют Европу. Неверкузен выиграл 11-й матч подряд и установил рекорд клуба
Стала известна первая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023 Новости тенниса Сегодня, 15:20 Стала известна первая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023
Рома проиграла Славии. Лукаку прервал рекордную голевую серию Новости футбола Сегодня, 15:00 Рома проиграла Славии. Лукаку прервал рекордную голевую серию
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:45 Следом за Италией. Определена вторая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023 Новости футбола Сегодня, 17:01 Лига Европы. Вест Хэм и Марсель спокойно обыграли своих соперников Новости футбола Сегодня, 16:56 Астон Вилла добилась победы над АЗ в домашнем матче Лиги Конференции Новости тенниса Сегодня, 16:30 Состоялась жеребьевка групп Заключительного турнира ATP Новости футбола Сегодня, 15:51 Алонсо и Байер шокируют Европу. Неверкузен выиграл 11-й матч подряд и установил рекорд клуба Новости футбола Сегодня, 15:33 Похитители освободили отца Луиса Диаса Новости тенниса Сегодня, 15:20 Стала известна первая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023 Новости футбола Сегодня, 15:00 Рома проиграла Славии. Лукаку прервал рекордную голевую серию Новости футбола Сегодня, 14:44 Лига Европы. Ливерпуль сенсационно проигрывает Тулузе, Брайтон побеждает Аякс Новости футбола Сегодня, 13:56 Диего Симионе продлил контракт с Атлетико
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Виктори — Веллингтон Феникс 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана 10 ноября 2023 года Баскетбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Монако — АСВЕЛ 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Дженоа — Верона 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Атлетик — Сельта 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Монпелье — Ницца 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Блэкберн — Престон 10 ноября 2023 года Хоккей 10 ноя 2023 Прогноз на матч Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнс 11 ноября 2023 года