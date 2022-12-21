Футболистов сборной Аргентины забирали из центра Буэнос-Айреса на вертолете (видео)

Футболисты сборной Аргентины не смогли уехать с чемпионского парада в Буэнос-Айресе на автобусе.

Как пишет местная пресса, команду пришлось забирать с места проведения мероприятия на вертолете.

Дело в том, что автобус с футболистами банально не смог проехать до Площади Республики из-за большого скопления людей.

После того, как вертолет забрал игроков с автобуса, он демонстративно пролетел над городом.

По данным местной полиции, на улицы Буэнос-Айреса вышли около 4 миллионов человек.