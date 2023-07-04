Футболистку сборной Замбии подозревают в том, что она мужчина

Главная звезда сборной Замбии, нападающая Барбра Банда попала в заявку национальной команды для участия в женском чемпионате мира по футболу 2023 года.

Интересно, что еще в прошлом году Банда была исключена из участия в женском чемпионате Африки по футболу (CAF). Тогда решение было принято по “медицинским причинам”.

Позже стало известно, что причиной исключения Банды стали необычные результаты анализов крови.

В анализах девушки выявили чрезмерно высокий уровень тестостерона, и некоторые СМИ сразу напомнили о "мужском телосложении" футболистки. Журналисты начали проводить собственное расследование, но ни как каким результатами это не привело. Банда продолжает выступать в официальных матчах за свою команду.

Женский чемпионат мира 2023 года пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

Сборная Замбии сыграет в одном квартете с Коста-Рикой, Японией и Испанией.

Как известно, действующим чемпионом турнира является сборная США. В финале турнира 2019 года американки победили сборную Нидерландов.