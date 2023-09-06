EN EN NG NG
Главная Новости Футболистка сборной Испании дает показания прокуратуре против Рубиалеса

Футболистка сборной Испании дает показания прокуратуре против Рубиалеса

Новости футбола Сегодня, 11:09
Футболистка сборной Испании дает показания прокуратуре против Рубиалеса Фото: https://twitter.com/partidazocope

Футболистка женской сборной Испании подала официальную жалобу на главу Федерации футбола Испании, сообщает El Partidazo de COPE.

Дженнифер Эрмосо подала официальную жалобу на Луиса Рубиалеса. Футболистка сборной Испании дает показания в прокуратуре за поцелуй без ее согласия. Добавляют, что жалоба является обязательным условием, чтобы прокуратура смогла передать дело в Национальный суд.

Женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финал Англию со счётом 1:0. Во время церемонии награждения президент Федерации футбола Луис Рубиалес обнял и поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо без ее согласия. Футболистке не понравилось такое действие. На следующий день президент испанской Федерации футбола принес извинения, заявив, что ему жаль, после того, как его критиковали другие футболисты, СМИ и даже премьер-министр Испании.

Также мать Рубиалеса объявила голодовку из-за "бесчеловечного отношения к сыну". Кроме этого, ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от поста президента Федерации футбола на 90 дней.

Кстати, главного тренера женской сборной Испании отправили в отставку из-за того, что он поддержал Рубиалеса.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Испания
Популярные новости
Арсенал вырывает победу над Манчестером Юнайтедом на последних минутах Новости футбола 03 сен 2023, 13:34 Арсенал вырвал победу над Манчестер Юнайтед на последних минутах
ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна Новости футбола 02 сен 2023, 03:25 ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна
Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча Новости футбола 02 сен 2023, 02:45 Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча
Последний день трансферного окна: ОНЛАЙН Новости футбола 02 сен 2023, 02:24 Трансферы Фати, Фелиша, Гринвуда, Коло Муани. Последний день трансферного окна: как это было
Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер Футбол 01 сен 2023, 06:05 Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер
Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу Новости футбола 01 сен 2023, 05:36 Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:55 Бывший игрок Манчестер Сити обвинил команду в неудачных переговорах по контракту Новости футбола Сегодня, 11:09 Футболистка сборной Испании дает показания прокуратуре против Рубиалеса Новости футбола Сегодня, 10:28 ПСЖ выгоняет ключевого игрока. Он передет в Катар Новости футбола Сегодня, 09:54 Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с исключением Антони из состава Новости футбола Сегодня, 08:00 Нагельсман возвращается к работе: есть два больших предложения Новости футбола Сегодня, 06:00 Буффон назвал истинную причину завершения карьеры Новости футбола Сегодня, 04:30 Названы клубы, потратившие больше всего денег на трансферы летом Новости футбола Сегодня, 03:18 Опубликован топ-10 фаворитов на получение "Золотого мяча" 2023 Новости футбола Сегодня, 01:48 В Италии болельщики подожгли стадион своей же команды (видео) Новости футбола Вчера, 16:49 Серия А может запустить собственную платформу для трансляции матчей
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мальта - Гибралтар 6 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ЮКД - Дерри Сити 6 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ливия - Экваториальная Гвинея 6 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Казахстан - Финляндия 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Болгария - Иран 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Литва - Черногория 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Норвегия - Иордания 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Австрия - Молдова 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Уэльс - Южная Корея 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Нидерланды - Греция 7 сентября 2023 года