Футболистка сборной Испании дает показания прокуратуре против Рубиалеса

Футболистка женской сборной Испании подала официальную жалобу на главу Федерации футбола Испании, сообщает El Partidazo de COPE.

Дженнифер Эрмосо подала официальную жалобу на Луиса Рубиалеса. Футболистка сборной Испании дает показания в прокуратуре за поцелуй без ее согласия. Добавляют, что жалоба является обязательным условием, чтобы прокуратура смогла передать дело в Национальный суд.

Женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финал Англию со счётом 1:0. Во время церемонии награждения президент Федерации футбола Луис Рубиалес обнял и поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо без ее согласия. Футболистке не понравилось такое действие. На следующий день президент испанской Федерации футбола принес извинения, заявив, что ему жаль, после того, как его критиковали другие футболисты, СМИ и даже премьер-министр Испании.

Также мать Рубиалеса объявила голодовку из-за "бесчеловечного отношения к сыну". Кроме этого, ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от поста президента Федерации футбола на 90 дней.

Кстати, главного тренера женской сборной Испании отправили в отставку из-за того, что он поддержал Рубиалеса.