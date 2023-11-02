Футболистка сборной Англии получила тяжелую травму головы. Ее унесли на носилках

Защитница сборной Англии Алекс Гринвуд получила серьезную травму головы. Это случилось в игре Лиги наций против Бельгии (2:3), сообщает Reuters.

В ближайшее время спортсменка должна пройти углубленное медицинское обследование в своем клубе "Манчестер Сити".

В одно из игровых эпизодов матча Гринвуд столкнулась головами с нападающей команды Бельгии Яссинной Блом. После этого 12 минут Гринвуд оказывали первую помощь, она не могла подняться с газона.

Что касается ее оппонентки, то та продолжила играть с повязкой на голове. Гринвуд же унесли с поля на носилках.

"Алекс Гринвуд вернется в футбольную академию "Сити" для дальнейшего медицинского обследования после получения головной травмы во время сборной игры. Мы подтверждаем, что ее состояние тщательно наблюдается, она в сознании, здорова и отправится домой перед осмотром нашей медицинской командой", - говорится в заявлении клуба.

Предварительно известно, что Гринвуд получила сотрясение мозга.