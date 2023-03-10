Футболисты “Тоттенхэма” просят Почеттино вернуться

Футболисты “Тоттенхэма” надеются на то, что в команду вернется бывший тренер Маурисио Почеттино.

По информации Sky Sports, в клубе уже нет сомнений в том, что контракт с нынешним наставником Антонио Конте продлён не будет.

Старожилы команды скучают по игре, которая была при аргентинском специалисте.

Напомним, что 50-летний Почеттино летом 2022 года был уволен из ПСЖ, после чего остается без работы.