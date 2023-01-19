Футболисты сборной Аргентины взвесили медали за победу на ЧМ-2022: результат удивил

Футболисты сборной Аргентины Анхель Ди Мария и Леандро Паредес решили взвесить золотые медали за победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Неожиданно для игроков “Ювентуса”, вес наград оказался разным.

Медаль Ди Марии весила 441 грамм, а медаль Паредеса - 429 граммов.

Напомним, что в финале турнира Аргентина победила сборную Франции (3:3, 4:2 пен.).