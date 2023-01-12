Футболисты "ПСЖ" вышли на разминку в футболках с изображением Пеле (фото)

Перед матчем 18-го тура чемпионата Франции между “ПСЖ” и “Анже” футболисты парижского клуба вышли на разминку в футболках с изображением легендарного бразильца Пеле.

Напомним, что легенда мирового футбола скончался 29 декабря прошлого года в возрасте 82 года. 2 января его похоронили в Бразилии.

Сама игра завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпиона Франции.