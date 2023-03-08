Футболисты ПСЖ тренировались бить пенальти перед матчем с "Баварией"

Футболисты ПСЖ готовятся бить пенальти перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против “Баварии”.

По данным портала Get French Football News, во время вчерашней тренировки несколько игроков тренировались бить пенальти.

В частности, в занятиях принимали участие Килиан Мбаппе и Серхио Рамос.

В то же время вратарям парижан рассказали о том, кто может бить пенальти из футболистов “Баварии”.

Напомним, что в первой игре “Бавария” победила ПСЖ на выезде со счетом 1:0. Ответная игра состоится сегодня.