Футболисты "МЮ" против возвращения Гринвуда: его обвиняли в домашнем насилии

Женская команда “Манчестер Юнайтед” не хочет, чтобы полузащитник Мэйсон Гринвуд возвращался в клуб.

Как пишет The Athletic, женскую команду тревожат опубликованные аудиозаписи, на которых футболист грубо принуждал девушку к сексу.

Напомним, что Гринвуда отстранили от первой команды “МЮ” в январе 2022 года.

Его обвиняли в домашнем насилии в отношении своей бывшей девушки. Недавно с него сняли все обвинения.