Футболисты Манчестер Юнайтед выразили недовольство тен Хагом

Игроки «Манчестер Юнайтед» выразили сомнение в методах тренера команды Эрика тен Хага.

Как сообщает Manchester Evening News, внутри клуба продолжает расти недовольство действиями наставника, причем недовольны не только боссы, но и футболисты команды.

Источник ссылается на некоторых футболистов, имена которых не раскрываются.

Они рассказали журналистам, что Тен Хаг проявляет фаворитизм по отношению к одним игрокам, критикуя других в частном порядке.

К слову, в это все можно поверить, учитывая то, что результаты «Манчестер Юнайтед» не впечатляют: в первых 15 матчах сезона 2023/2024 у команды восемь поражений, что стало повторением антирекорда 60-летней давности.

После десяти туров “красные дьяволы” находятся на восьмом месте в английской премьер-лиге с 15 очками.

В недавнем матче Кубка лиги против «Ньюкасла» «Манчестер Юнайтед» проиграл при родных трибунах со счетом 0:3 и лишился звания действующего обладателя турнира.