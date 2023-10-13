EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Футболисты Манчестер Юнайтед недовольны тренером

Футболисты Манчестер Юнайтед недовольны тренером

Новости футбола Сегодня, 02:52
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Футболисты Манчестер Юнайтед недовольны тренером Футболисты Манчестер Юнайтед недовольны тренером

Известный в прошлом форвард «Манчестер Юнайтед» Алан Брэзил раскрыл некоторые интересные детали из раздевалки «красных дьяволов».

Выяснилось, что футболисты выражают недоверие к главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

«Это то, что я слышал от игрока «МЮ», который рассказал об этом человеку, которого я очень хорошо знаю. По словам моего собеседника, сейчас футболист команды не принимают тренера. Он им вообще не нравится. Во-первых, они расстроены тем, как он обошёлся с Роналду, и они также говорят, что Санчо − отличный парень, который работает не покладая рук», — приводит слова Брэзила talkSPORT.

Напомним, что в матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играл против «Брентфорда» и добыл сложную победу со счетом 2:1.

В текущем чемпионате «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков после восьми туров.

Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия
Популярные новости
ФОТО. Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча Новости футбола Сегодня, 03:27 ФОТО. Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча
ВИДЕО. Скромная победа Аргентины и провал Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026 Новости футбола Сегодня, 00:40 ВИДЕО. Скромная победа Аргентины и провал Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026
Стали известны оценки игроков за матч квалификации Евро-2024 Испания – Шотландия Новости футбола Вчера, 17:45 Стали известны оценки игроков за матч квалификации Евро-2024 Испания – Шотландия
Евро-2024. Сенсация в Осиеке. Турция обыграла Хорватию и вышла на 1-е место в группе D Новости футбола Вчера, 16:44 Евро-2024. Сенсация в Осиеке. Турция обыграла Хорватию и вышла на 1-е место в группе D
Тонали и Дзаньоло были допрошены полицией Новости футбола Вчера, 14:55 Тонали и Дзаньоло были допрошены полицией
Бывший тренер ПСЖ назначен главным тренером команды из Катара Новости футбола Вчера, 09:46 Бывший тренер ПСЖ назначен главным тренером команды из Катара
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:27 ФОТО. Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча Новости футбола Сегодня, 03:16 Старовал отборочный турнир ЧМ-2026 в Азии. Результаты матчей 12 октября Новости футбола Сегодня, 03:03 Тони Кроос назвал лучшего футболиста в истории Новости футбола Сегодня, 02:52 Футболисты Манчестер Юнайтед недовольны тренером Новости футбола Сегодня, 02:25 Зидан может вернуться в Реал. Журналист раскрыл детали Новости футбола Сегодня, 00:40 ВИДЕО. Скромная победа Аргентины и провал Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026 Новости футбола Вчера, 17:45 Стали известны оценки игроков за матч квалификации Евро-2024 Испания – Шотландия Новости футбола Вчера, 17:02 Польша легко побеждает Фарерские острова. Результаты группы Е Новости футбола Вчера, 16:56 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура Новости футбола Вчера, 16:55 Отбор на Евро 2024 группа I: Косово уверенно побеждает в Андорре, Румыния не забила Беларуси
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Эстония — Азербайджан 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ирландия — Греция 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Австрия — Бельгия 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лихтенштейн — Босния и Герцеговина 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Португалия — Словакия 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Исландия — Люксембург 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Англия — Австралия 13 октября 2023 года Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч Северная Ирладния — Сан-Марино 14 октября 2023 года Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года