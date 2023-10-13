Футболисты Манчестер Юнайтед недовольны тренером

Известный в прошлом форвард «Манчестер Юнайтед» Алан Брэзил раскрыл некоторые интересные детали из раздевалки «красных дьяволов».

Выяснилось, что футболисты выражают недоверие к главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

«Это то, что я слышал от игрока «МЮ», который рассказал об этом человеку, которого я очень хорошо знаю. По словам моего собеседника, сейчас футболист команды не принимают тренера. Он им вообще не нравится. Во-первых, они расстроены тем, как он обошёлся с Роналду, и они также говорят, что Санчо − отличный парень, который работает не покладая рук», — приводит слова Брэзила talkSPORT.

Напомним, что в матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играл против «Брентфорда» и добыл сложную победу со счетом 2:1.

В текущем чемпионате «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков после восьми туров.