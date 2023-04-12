Футболисты "Баварии" подрались в раздевалке после разгрома от "Манчестер Сити"

Вингер “Баварии” Садио Мане ударил по лицу своего одноклубника Лероя Сане после окончания первого матча ¼ финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (0:3), сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, инцидент произошел в раздевалке. У Сане в результате удара на губе появилась кровь. В клубе пока никак не прокомментировали данный инцидент.

В нынешнем сезоне 31-летний Мане провел за “Баварию” 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. На счету 27-летнего Сане 13 забитых мячей и восемь голевых передач в 36 поединках.

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