Футболисты "Барселоны" отреагировали на возможное возвращение Месси

Футболисты “Барселоны” положительно отреагировали на возможное возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, главный тренер каталонского клуба Хави сообщил игрокам о возможном трансфере аргентинца. Лидеры команды одобрили переговоры с форвардом.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. В этом сезоне он провел 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.

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