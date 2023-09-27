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Футболисты Астон Виллы недовольны качеством футболок

Новости футбола Сегодня, 08:26
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Футболисты Астон Виллы недовольны качеством футболок Футболисты Астон Виллы недовольны качеством футболок

Футболисты «Астон Виллы» выразили недовольство качеством игровых футболок, предоставленных им брендом Castore на новый сезон.

Как сообщает Footmercato, игрокам не нравится то, что футболки плохо впитывают пот, из-за чего быстро становятся тяжелыми и неудобными.

Интересно, что в прошлом сезоне у команды был другой спонсор и, соответственно, другая форма. Футболисты разочарованы тем, что испытывают дискомфорт во время матчей.

"Мы играем в мокрых футболках, и это проблема, которую нужно решить. Это не может продолжаться весь сезон. Через 10 минут матча игроки выглядят так, будто они прыгнули в бассейн", - передает слова источника, близкого к клубу, Footmercato.

Напомним, что после шести туров в английской Премьер-лиге «Астон Вилла» набрала 12 очков и в настоящее время занимает шестое место в таблице чемпионата. В прошлом сезоне команду принял Унаи Эмери, который сумел вывести игру “Виллы” на новый уровень.

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