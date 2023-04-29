Футболиста "Наполи" забирают в армию

По информации от TuttoNapoli, защитник “Наполи” Ким Мин Джэ был вызван на обязательную военную службу в Южной Корее.

В период с июня по июль 2023 года ему предстоит пройти трехнедельную подготовку.

Стоит отметить, что ранее футболист был освобожден от полного прохождения военной службы в связи с победой на чемпионате Азии в 2018 году.

В сезоне 2022/2023 в чемпионате Италии Джэ сыграл в 30 матчах, забив два гола, отдав две голевые передачи и получив четыре желтые карточки.