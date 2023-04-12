Футболист Зозуля жестко отреагировал на зверское видео солдат-рашистов

Роман Зозуля / Instagram

УкраинсРоман Зозуля відреагував на чергове звірство країни-терориста, опублікувавши емоційний текст.

Украинский нападающий “Райо Махадаонда” Роман Зозуля прокомментировал зверское видео, на котором рашистские солдаты отрезали голову украинскому военному

"Я не буду выкладывать видео, где свинорылые режут нашего героя. Я не могу. Просто боль и злоба. Я хочу сказать только одно – это не люди. Это даже не подонки. Это мусор. Весь народ этой нации, кто до сих пор поддерживает войну – мусор. Их нельзя жалеть.

Это видео не может сломить нас. Оно только сплачивает и сгенерирует еще больше ярости и гнева. Теперь наши воины будут уничтожать вас еще больше. Без сожаления, без лишних мыслей – уничтожать. А народу нужно перевести свою ярость в донаты. Еще больше помогать нашей армии. Ублюдки, вас даже в аду будут черти пытать так, как еще никого не пытали. Друзья – объединяемся и донатим на победу! На месть!" - написал Зозуля в своем телеграм-канале.

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