Футболист "Ювентуса" подозревается в нападении на свою бывшую девушку

Полузащитник “Ювентуса” Мохамед Ихаттарен подозревается в нападении на свою бывшую девушку, сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, полиция уже задержала 21-летнего футболиста и ведет расследование. В ноябре прошлого года его уже задерживали за угрозы.

Ихаттарен перешел в “Ювентус” летом 2021 года из ПСВ за два миллиона евро. Сразу после этого хавбек был отдан в аренду в “Сампдорию”, но через несколько дней не приехал на тренировку и был объявлен в розыск. Оказалось, что голландец впал в депрессию из-за смерти отца, и никого не предупредив, улетел в Нидерланды. В январе 2022 года он был отдан в аренду в “Аякс”, но провел за клуб всего один матч, а затем вернулся в Италию. Его контракт с “Ювентусом” действует до лета 2025 года.

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