Футболист "Вильярреала" подал заявление в полицию на Вальверде

Испанский полузащитник “Вильярреала” Алекс Баэна обратился в полицию с заявлением на уругвайского полузащитника мадридского “Реала” Федерико Вальверде, сообщает Marca.

Такое решение испанец принял в связи с тем, что уругваец ударил его по лицу после окончания матча чемпионата Испании “Реал” – “Вильярреал” (2:3). Таким образом, уругвайцу грозит уголовное преследование.

Ранее сообщалось, что Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

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