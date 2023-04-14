Футболист "Тоттенхэма" устроил серьезное ДТП в Италии

Защитник “Тоттенхэма” Дестини Удоджи, выступающий за “Удинезе” на правах аренды, устроил ДТП в Италии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, автомобиль с футболистом за рулем врезался в помещение бара. Заведение понесло убытки на несколько тысяч евро. К счастью, обошлось без пострадавших.

20-летний Удоджи в нынешнем сезоне провел за “Удинезе” 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с “Тоттенхэмом” действует до лета 2027 года.

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