Футболист "Шахтера" нокаутировал рашиста в Турции

Нападающий “Шахтера” и сборной Украины Даниил Сикан дал отпор рашисту, который провоцировал его, сообщает Vzbirna.

По сведениям источника, инцидент произошел в Турции, где донецкий клуб готовится к возобновлению сезона. В отеле с игроками “Шахтера” оказалось несколько представителей страны-террористы. Пьяные россияне повстречали Сикана в коридоре и стали провоцировать его выкриками “Слава россии”. В ответ на это украинец отправил оппонента в нокаут.

21-летний Сикан выступает за “Шахтер” с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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