Футболист "Реала" готов перейти в "Барселону"

Полузащитник “Реала” Марко Асенсио готов перейти в “Барселону”, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист зол на королевский клуб, так как его не устраивают условия предложенного нового контракта. Также испанец недоволен отношением главного тренера Карло Анчелотти. Гнев игрока вызвал тот факт, что тренер заставил его разминаться в течение более получаса в время матча Ла Лиги с “Бетисом” (0:0), но на поле так и не выпустил.

Напомним, что контракт хавбека с мадридцами истекает ближайшим летом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. Кроме “Барселоны", интерес к Асенсио проявляют “Арсенал” и “Милан”.

В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за “Реал” 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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