Футболист "Манчестер Сити" избежал уголовной ответственности

Защитник клуба “Манчестер Сити” Кайл Уокер не будет подвергнут уголовной ответственности из-за сексуального скандала, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английская полиция отдала дело во внесудебное распоряжение. Таким образом, футболиста нельзя обвинить по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что Уокер в пьяном виде находился в баре, приставал к девушкам, а также показывал посетителям свой половой орган.

В нынешнем сезоне 32-летний Уокер провел за “Манчестер Сити” 22 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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