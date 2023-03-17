Футболист "Манчестер Сити" избежал уголовной ответственности
Новости футбола Сегодня, 17:15
Фото: инстаграм Кайла Уокера/Автор неизвестен
Защитник клуба “Манчестер Сити” Кайл Уокер не будет подвергнут уголовной ответственности из-за сексуального скандала, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, английская полиция отдала дело во внесудебное распоряжение. Таким образом, футболиста нельзя обвинить по уголовной статье.
Ранее сообщалось, что Уокер в пьяном виде находился в баре, приставал к девушкам, а также показывал посетителям свой половой орган.
В нынешнем сезоне 32-летний Уокер провел за “Манчестер Сити” 22 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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