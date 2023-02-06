Футболист "Мальорки" издевался над Винисиусом в матче Ла Лиги (фото)
Новости футбола Сегодня, 08:30
Фото: инстаграм Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен
Защитник “Мальорки” Пабло Маффео издевался над бразильским нападающим “Реалм” Винисиусом Жуниором во время матча 20-го тура чемпионата Испании.
В одном из эпизодов Маффео бегал за бразильцем и изображал плач. Игрок мадридцев проигнорировал действия соперника. В этой встрече королевский клуб потерпел поражение со счетом 0:1.
В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус провел за “Реал” 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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