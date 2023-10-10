Футболист из Израиля потерял ногу в результате атаки ХАМАС
Новости футбола Сегодня, 15:24
ФОТО: one.co.il
Игрок Кирьят-Ям Бен Биньямин пострадал во время атаки ХАМАС по Израилю.
28-летний Биньямин вместе с братом и своей девушкой находился в субботу на музыкальном фестивале, который проходил на границе сектора Газа. После начала атаки ХАМАС им удалось спрятаться в укрытии, но именно туда палестинцы бросили гранату.
В результате взрыва Биньямину разорвало ногу. Его вместе с девушкой эвакуировали в больницу в Беэр-Шеве. Брату футболиста удалось уехать на другом транспорте.
Сообщается, что медикам пришлось ампутировать Бену ногу из-за полученных травм. Игрок уже успел перенести вторую операцию – врачам было необходимо удалить осколки. Теперь его ждёт реабилитация.
В бункере, в котором прятался футболист, находилось до 40 человек.
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