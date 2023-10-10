EN EN NG NG
Главная Новости Футболист из Израиля потерял ногу в результате атаки ХАМАС

Футболист из Израиля потерял ногу в результате атаки ХАМАС

Новости футбола Сегодня, 15:24
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Футболист из Израиля потерял ногу в результате атаки ХАМАС ФОТО: one.co.il

Игрок Кирьят-Ям Бен Биньямин пострадал во время атаки ХАМАС по Израилю.

28-летний Биньямин вместе с братом и своей девушкой находился в субботу на музыкальном фестивале, который проходил на границе сектора Газа. После начала атаки ХАМАС им удалось спрятаться в укрытии, но именно туда палестинцы бросили гранату.

В результате взрыва Биньямину разорвало ногу. Его вместе с девушкой эвакуировали в больницу в Беэр-Шеве. Брату футболиста удалось уехать на другом транспорте.

Сообщается, что медикам пришлось ампутировать Бену ногу из-за полученных травм. Игрок уже успел перенести вторую операцию – врачам было необходимо удалить осколки. Теперь его ждёт реабилитация.

В бункере, в котором прятался футболист, находилось до 40 человек.

Популярные новости
Теперь официально: названы хозяева Евро-2028 и Евро-2032 Новости футбола Сегодня, 06:54 Теперь официально: названы хозяева Евро-2028 и Евро-2032
А ты играл? Главный фанат Роналду затроллил Холанда после матча Арсенал – Ман Сити Новости футбола Вчера, 15:25 А ты играл? Главный фанат Роналду затроллил Холанда после матча Арсенал – Ман Сити
ВИДЕО. Как он не попал? Мбаппе не забил в пустые ворота в поединке Ренн – ПСЖ Новости футбола Вчера, 14:23 ВИДЕО. Как он не попал? Мбаппе не забил в пустые ворота в поединке Ренн – ПСЖ
Вернется в Англию. Назван клуб, наставником которого станет легендарный Руни Новости футбола Вчера, 14:06 Вернется в Англию. Назван клуб, наставником которого станет легендарный Руни
Севилья уволила главного тренера Новости футбола Вчера, 03:14 Севилья уволила главного тренера после провального старта сезона
Холанд снова не забил, а Артета обыграл Гвардиолу. Оценки игроков за матч Арсенал – Манчестер Сити Новости футбола 08 окт 2023, 14:49 Холанд снова не забил, Артета обыграл Гвардиолу. Оценки игроков за матч Арсенал – Манчестер Сити
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:24 Футболист из Израиля потерял ногу в результате атаки ХАМАС Новости футбола Сегодня, 14:55 Нападающий Челси не сможет сыграть за свою сборную из-за травмы Новости футбола Сегодня, 13:55 Владелец Наполи рад тому, что Луис Энрике не стал главным тренером его команды Новости футбола Сегодня, 13:17 Барселона должна более 200 млн евро за трансферы Новости футбола Сегодня, 12:58 Диего Алонсо стал новым главным тренером Севильи Новости футбола Сегодня, 12:42 Манчестер Юнайтед объявил цену на трансфер Джейдона Санчо Новости футбола Сегодня, 12:12 Главный тренер Франции прокомментировал ситуацию с Погба Новости футбола Сегодня, 11:25 Это был бы слишком дорогой трансфер. Почему Мбаппе не перешел в Реал летом 2023 года Новости футбола Сегодня, 11:14 У Арсенала есть план, как восстановить Букайо Сака к матчу против Челси Новости футбола Сегодня, 11:05 Хави хочет усилить две позиции. Какие трансферы может совершить Барселона
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 11 окт 2023 Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Нагоя 11 октября 2023 года Футбол 11 окт 2023 Прогноз на матч Йокогама Маринос — Урава Редс 11 октября 2023 года Футбол 11 окт 2023 Прогноз на матч Эвертон Ж — Манчестер Сити Ж 11 октября 2023 года Футбол 11 окт 2023 Прогноз на матч Реал Ж — Волеренга Ж 11 октября 2023 года Футбол 11 окт 2023 Прогноз на матч Уэльс — Гибралтар 11 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Латвия — Армения 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Кипр — Норвегия 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Фарерские острова — Польша 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Хорватия — Турция 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Беларусь — Румыния 12 октября 2023 года