Футболист из Израиля потерял ногу в результате атаки ХАМАС

Игрок Кирьят-Ям Бен Биньямин пострадал во время атаки ХАМАС по Израилю.

28-летний Биньямин вместе с братом и своей девушкой находился в субботу на музыкальном фестивале, который проходил на границе сектора Газа. После начала атаки ХАМАС им удалось спрятаться в укрытии, но именно туда палестинцы бросили гранату.

В результате взрыва Биньямину разорвало ногу. Его вместе с девушкой эвакуировали в больницу в Беэр-Шеве. Брату футболиста удалось уехать на другом транспорте.

Сообщается, что медикам пришлось ампутировать Бену ногу из-за полученных травм. Игрок уже успел перенести вторую операцию – врачам было необходимо удалить осколки. Теперь его ждёт реабилитация.

В бункере, в котором прятался футболист, находилось до 40 человек.