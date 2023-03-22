Футболист "Фейеноорда" рассказал, что у него выявили рак
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: открытые источники
14-летний футболист “Фейеноорда” Мик Аккерманс сообщил, что у него обнаружен рак яичка.
Дальнейшие шесть недель он проведет на курсах химиотерапии.
“Я делал операцию, и счастье мое - метастазов не обнаружено. Это будет непросто, но с поддержкой клуба, друзей, семьи и известных людей я преодолею это опасное заболевание” — написал он в социальной сети.
Отметим, что за молодого игрока нидерландский футболист заплатил ПСВ 90 тысяч евро прошлым летом, что стало рекордом для страны.
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