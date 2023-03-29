Футболист "Баварии" напугал Нагельсманна после матча с ПСЖ

Сенегальский нападающий мюнхенской “Баварии” Садио Мане поругался с бывшим главным тренером команды Юлианом Нагельсманном по окончании ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против “Пари Сен-Жермен” (0:2), сообщает Bild.

По сведениям источника, африканский футболист был крайне недоволен тем, что ему дали сыграть только восемь минут. Форвард был крайне эмоционален и своим видом испугал тренера.

В нынешнем сезоне 30-летний Сане провел за “Баварию” 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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