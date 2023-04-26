Футболист «Аль-Вахда» рассказал, как его разочаровал Роналду

Клуб "Аль-Вахда" победил "Аль-Наср" со счетом 1:0 в полуфинале Кубка короля Саудовской Аравии.

Футболист Жан-Давид Богейль рассказал о своей встрече с Криштиану Роналду после матча.

Он заметил, что португальский игрок был разочарован поражением и не смотрел ему в глаза, когда пожимал ему руку. Богейль отметил, что Роналду был раздраженным во время игры и кричал на своих партнеров по команде.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в начале года и его контракт рассчитан до середины 2025 года.