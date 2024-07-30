Футбол на Летних Олимпийских играх 2024. Расписание и результаты

Уже через несколько дней, 26 июля, стартуют летние Олимпийские игры 2024, которые проходят в Париже. Однако, футбольный турнир начнется немного быстрее - 24 июля.

Сборная Бразилии, которая является действующими олимпийскими чемпионами, не смогла квалифицироваться на этот турнир. Сборная Франции получила прямую путевку на Олимпиаду, ведь они хозяева. Кроме Франции, на Олимпийских играх сыграют: США, Гвинея, Новая Зеландии, Аргентина, Марокко, Ирак, Украина, Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика, Япония, Парагвай, Мали и Израиль.

Первые матчи футбольного турнира состоятся 24 и 25 июля. Вообще, матчи футбольного турнира будут проходить чуть ли не каждый день игр, кроме 29 июля, 1, 4 и 7 августа. 2 и 3 августа состоятся матчи 1/4 финала, 5 и 6 августа - полуфинальные встречи. Финал пройдет 10 августа. Все стадии состоят из одной игры.

Время - СЭТ

Группа А

1-й тур. 24 июля

21:00 Франция - США 3:0

17:00 Гвинея - Новая Зеландия 1:2

2-й тур. 27 июля

19:00 Новая Зеландия - США 1:4

21:00 Франция - Гвинея 1:0

3-й тур. 29 июля

19:00 Новая Зеландия - Франция 0:3

19:00 США - Гвинея 3:0

Место Команда И В Н П РМ Очки 1 Франция 3 3 0 0 7:0 9 2 США 3 2 0 1 7:4 6 3 Новая Зеландия 3 1 0 2 3:8 3 4 Гвинея 3 0 0 3 0:6 0

Группа B

1-й тур. 24 июля

15:00 Аргентина - Марокко 1:2

19:00 Ирак - Украина 2:1

2-й тур. 27 июля

15:00 Аргентина - Ирак 3:1

17:00 Украина - Марокко 2:1

3-й тур. 30 июля

17:00 Марокко - Ирак 3:0

17:00 Украина - Аргентина 0:2

Место Команда И В Н П РМ Очки 1 Марокко 3 2 0 1 6:3 6 2 Аргентина 3 2 0 1 6:3 6 3 Украина 3 1 0 2 3:5 3 4 Ирак 3 1 0 2 3:7 3

Группа С

1-й тур. 24 июля

15:00 Узбекистан - Испания 1:2

17:00 Египет - Доминиканская Республика 0:0

2-й тур. 27 июля

15:00 Доминиканская Республика - Испания 1:3

17:00 Узбекистан - Египет 0:1

3-й тур. 30 июля

15:00 Испания - Египет 1:2

15:00 Доминиканская Республика - Узбекистан 1:1

Место Команда И В Н П РМ Очки 1 Испания 3 2 1 0 3:1 7 2 Египет 3 2 0 1 6:4 6 3 Доминиканская Республика 3 0 2 1 2:4 2 4 Узбекистан 3 0 1 2 2:4 1

Группа D

1-й тур. 24 июля

19:00 Япония - Парагвай 5:0

21:00 Мали - Израиль 1:1

2-й тур. 27 июля

19:00 Израиль - Парагвай 2:4

21:00 Япония - Мали 1:0

3-й тур. 30 июля

21:00 Израиль - Япония 0:1

21:00 Парагвай - Мали 1:0

Место Команда И В Н П РМ Очки 1 Япония 3 3 0 0 7:0 9 2 Парагвай 3 2 0 0 5:7 6 3 Мали 3 0 1 2 1:3 1 4 Израиль 3 0 1 2 3:6 1

Плей-офф

Четвертьфинал. 2 августа

Франция - Аргентина

Марокко - США

Египет - Парагвай

Япония - Испания

Полуфинал. 5 августа

1А/2B - 1C/2D

1B/2A - 1D/2C

Финал. 9 августа

Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2