Футбол на Летних Олимпийских играх 2024. Расписание и результаты
Уже через несколько дней, 26 июля, стартуют летние Олимпийские игры 2024, которые проходят в Париже. Однако, футбольный турнир начнется немного быстрее - 24 июля.
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Сборная Бразилии, которая является действующими олимпийскими чемпионами, не смогла квалифицироваться на этот турнир. Сборная Франции получила прямую путевку на Олимпиаду, ведь они хозяева. Кроме Франции, на Олимпийских играх сыграют: США, Гвинея, Новая Зеландии, Аргентина, Марокко, Ирак, Украина, Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика, Япония, Парагвай, Мали и Израиль.
Первые матчи футбольного турнира состоятся 24 и 25 июля. Вообще, матчи футбольного турнира будут проходить чуть ли не каждый день игр, кроме 29 июля, 1, 4 и 7 августа. 2 и 3 августа состоятся матчи 1/4 финала, 5 и 6 августа - полуфинальные встречи. Финал пройдет 10 августа. Все стадии состоят из одной игры.
Время - СЭТ
Группа А
1-й тур. 24 июля
21:00 Франция - США 3:0
17:00 Гвинея - Новая Зеландия 1:2
2-й тур. 27 июля
19:00 Новая Зеландия - США 1:4
21:00 Франция - Гвинея 1:0
3-й тур. 29 июля
19:00 Новая Зеландия - Франция 0:3
19:00 США - Гвинея 3:0
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|Очки
|1
|Франция
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
|США
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|3
|Новая Зеландия
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|4
|Гвинея
|3
|0
|0
|3
|0:6
|0
Группа B
1-й тур. 24 июля
15:00 Аргентина - Марокко 1:2
19:00 Ирак - Украина 2:1
2-й тур. 27 июля
15:00 Аргентина - Ирак 3:1
17:00 Украина - Марокко 2:1
3-й тур. 30 июля
17:00 Марокко - Ирак 3:0
17:00 Украина - Аргентина 0:2
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|Очки
|1
|Марокко
|3
|2
|0
|1
|6:3
|6
|2
|Аргентина
|3
|2
|0
|1
|6:3
|6
|3
|Украина
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|4
|Ирак
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
Группа С
1-й тур. 24 июля
15:00 Узбекистан - Испания 1:2
17:00 Египет - Доминиканская Республика 0:0
2-й тур. 27 июля
15:00 Доминиканская Республика - Испания 1:3
17:00 Узбекистан - Египет 0:1
3-й тур. 30 июля
15:00 Испания - Египет 1:2
15:00 Доминиканская Республика - Узбекистан 1:1
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|Очки
|1
|Испания
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|2
|Египет
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|3
|Доминиканская Республика
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|4
|Узбекистан
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
Группа D
1-й тур. 24 июля
19:00 Япония - Парагвай 5:0
21:00 Мали - Израиль 1:1
2-й тур. 27 июля
19:00 Израиль - Парагвай 2:4
21:00 Япония - Мали 1:0
3-й тур. 30 июля
21:00 Израиль - Япония 0:1
21:00 Парагвай - Мали 1:0
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|Очки
|1
|Япония
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
|Парагвай
|3
|2
|0
|0
|5:7
|6
|3
|Мали
|3
|0
|1
|2
|1:3
|1
|4
|Израиль
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
Плей-офф
Четвертьфинал. 2 августа
Франция - Аргентина
Марокко - США
Египет - Парагвай
Япония - Испания
Полуфинал. 5 августа
1А/2B - 1C/2D
1B/2A - 1D/2C
Финал. 9 августа
Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2