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Футбол на Летних Олимпийских играх 2024. Расписание и результаты

Новости футбола Вчера, 17:07
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Футбол на Летних Олимпийских играх 2024. Расписание и результаты Getty Images

Уже через несколько дней, 26 июля, стартуют летние Олимпийские игры 2024, которые проходят в Париже. Однако, футбольный турнир начнется немного быстрее - 24 июля.

Сборная Бразилии, которая является действующими олимпийскими чемпионами, не смогла квалифицироваться на этот турнир. Сборная Франции получила прямую путевку на Олимпиаду, ведь они хозяева. Кроме Франции, на Олимпийских играх сыграют: США, Гвинея, Новая Зеландии, Аргентина, Марокко, Ирак, Украина, Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика, Япония, Парагвай, Мали и Израиль.

Первые матчи футбольного турнира состоятся 24 и 25 июля. Вообще, матчи футбольного турнира будут проходить чуть ли не каждый день игр, кроме 29 июля, 1, 4 и 7 августа. 2 и 3 августа состоятся матчи 1/4 финала, 5 и 6 августа - полуфинальные встречи. Финал пройдет 10 августа. Все стадии состоят из одной игры.

Время - СЭТ

Группа А

1-й тур. 24 июля
21:00 Франция - США 3:0
17:00 Гвинея - Новая Зеландия 1:2

2-й тур. 27 июля
19:00 Новая Зеландия - США 1:4
21:00 Франция - Гвинея 1:0

3-й тур. 29 июля
19:00 Новая Зеландия - Франция 0:3
19:00 США - Гвинея 3:0

МестоКомандаИВНПРМОчки
1Франция33007:09
2США32017:46
3Новая Зеландия31023:83
4Гвинея30030:60

Группа B

1-й тур. 24 июля
15:00 Аргентина - Марокко 1:2
19:00 Ирак - Украина 2:1

2-й тур. 27 июля
15:00 Аргентина - Ирак 3:1
17:00 Украина - Марокко 2:1

3-й тур. 30 июля
17:00 Марокко - Ирак 3:0
17:00 Украина - Аргентина 0:2

МестоКомандаИВНПРМОчки
1Марокко32016:36
2Аргентина32016:36
3Украина31023:53
4Ирак31023:73

Группа С

1-й тур. 24 июля
15:00 Узбекистан - Испания 1:2
17:00 Египет - Доминиканская Республика 0:0

2-й тур. 27 июля
15:00 Доминиканская Республика - Испания 1:3
17:00 Узбекистан - Египет 0:1

3-й тур. 30 июля
15:00 Испания - Египет 1:2
15:00 Доминиканская Республика - Узбекистан 1:1

МестоКомандаИВНПРМОчки
1Испания32103:17
2Египет32016:46
3Доминиканская Республика30212:42
4Узбекистан30122:41

Группа D

1-й тур. 24 июля
19:00 Япония - Парагвай 5:0
21:00 Мали - Израиль 1:1

2-й тур. 27 июля
19:00 Израиль - Парагвай 2:4
21:00 Япония - Мали 1:0

3-й тур. 30 июля
21:00 Израиль - Япония 0:1
21:00 Парагвай - Мали 1:0

МестоКомандаИВНПРМОчки
1Япония33007:09
2Парагвай32005:76
3Мали30121:31
4Израиль30123:61

Плей-офф

Четвертьфинал. 2 августа
Франция - Аргентина
Марокко - США
Египет - Парагвай
Япония - Испания

Полуфинал. 5 августа
1А/2B - 1C/2D
1B/2A - 1D/2C

Финал. 9 августа
Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2

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