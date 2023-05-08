"Фулхэм" с хоккейным счетом победил в матче АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии “Фулхэм” на своем поле обыграл “Лестер” со счетом 5:3.

Победу лондонскому клубу принесли дубли Виллиана и Тома Кэрни, а также гол Карлоса Винисиуса. У гостей дублем отметился Хаврви Барнс, еще один гол на счету Джеймса Мэддисона.

“Фулхэм”, набрав 48 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лестер” с 30 очками остался на 16-й позиции.

“Фулхэм” – “Лестер” - 5:3 (3:0)

Голы: Виллиан, 10 - 1:0, Винисиус, 18 - 2:0, Кэрни, 44 - 3:0, Кэрни, 51 - 4:0, Барнс, 59 - 4:1, Виллиан, 70 - 5:1, Мэддисон, 81 (с пенальти) - 5:2, Барнс, 89 - 5:3

“Фулхэм”: Лено, Тете, Адарабиойо, Диоп (Даффи, 77), Робинсон, Кэрни (Декордова-Рид, 82), Рид (Лукич, 77), Уилсон (Кебано, 82), Пальинья, Виллиан (Соломон, 82), Винисиус.

“Лестер”: Иверсен, Кастань, Фас, Сеюнджю, Кристиансен (Томас, 76), Прат (Тете, 46), Тилеманс (Ндиди, 60), Мэддисон, Сумаре (Дьюзбери-Холл, 76), Барнс, Варди (Дака, 76).

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