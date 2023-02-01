"Фулхэм" подписал сербского хавбека за 10 миллионов
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер Фулхэма/Автор неизвестен
Сербский полузащитник Саша Лукич сменил итальянский чемпионат на английский.
Как пишет пресс-служба “Фулхэма”, “дачники” купили игрока “Торино” за 10 миллионов евро.
Контракт лидера сборной Сербии рассчитан на 4,5 года с опцией продления еще на 1 год.
В Англии футболист будет зарабатывать 2 млн евро в год плюс бонусы.
В этом сезоне на счету Лукича 16 поединков и 2 гола в Серии A.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 03:00 Чемпион мира Энцо Фернандес перешел в "Челси"
Новости футбола Вчера, 16:30 Жоржиньо перешел в "Арсенал"
Новости футбола Вчера, 09:29 Официально: "Бавария" арендовала Канселу у "Манчестер Сити"
Новости футбола 30 янв 2023, 16:42 Месси может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире
Новости футбола 30 янв 2023, 15:42 "Челси" близок к покупке Энцо Фернандеса. Это будет трансферный рекорд "аристократов"
Новости футбола 30 янв 2023, 14:30 Основной защитник "Баварии" согласился перейти в "Барселону"
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:11 Румынский “Оцелул” отменил товарищеский матч с российской командой за час до его начала Новости футбола Сегодня, 05:40 "Атлетико" бесплатно подписал бывшего игрока "Тоттенхэма" Новости футбола Сегодня, 05:26 Клубы АПЛ впервые потратили свыше 1 млрд долларов в зимнее трансферное окно Новости футбола Сегодня, 05:13 Форвард "Бенфики" перебрался в "Сельту" Новости футбола Сегодня, 05:00 "Фулхэм" подписал сербского хавбека за 10 миллионов Новости футбола Сегодня, 04:56 Торган Азар перебрался в чемпионат Нидерландов Новости футбола Сегодня, 04:46 Бельерин покинул "Барселону" спустя 5 месяцев после возвращения Новости футбола Сегодня, 04:18 Голкипер ПСЖ Кейлор Навас перебрался в АПЛ Новости футбола Сегодня, 04:00 "Манчестер Юнайтед" арендовал хавбека "Баварии" Новости футбола Сегодня, 03:55 Защитник “Спортинга” перешел в “Тоттенхэм”
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Бетис - Барселона 1 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 1 февраля 2023 года Футбол 02 фев 2023 Прогноз на матч Ювентус - Лацио 2 февраля 2023 года Футбол 02 фев 2023 Прогноз на матч Реал Мадрид - Валенсия 2 февраля 2023 года Футбол 03 фев 2023 Прогноз на матч Аугсбург - Байер 3 февраля 2023 года