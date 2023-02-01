"Фулхэм" подписал сербского хавбека за 10 миллионов

Сербский полузащитник Саша Лукич сменил итальянский чемпионат на английский.

Как пишет пресс-служба “Фулхэма”, “дачники” купили игрока “Торино” за 10 миллионов евро.

Контракт лидера сборной Сербии рассчитан на 4,5 года с опцией продления еще на 1 год.

В Англии футболист будет зарабатывать 2 млн евро в год плюс бонусы.

В этом сезоне на счету Лукича 16 поединков и 2 гола в Серии A.