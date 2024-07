Фулхэм побьет свой трансферный рекорд для подписания полузащитника Арсенала

Фулхэм, который не был активным текущим летом на трансферном рынке, в ближайшее время объявит о топ-трансфере.

Как сообщает Фабрицио Романо, “коттеджеры” договорились о трансфере полузащитника Арсенала Эмиля Смит-Роу. Here we go!

За переход Смит-Роу Фулхэм заплатит 32 миллиона евро, а еще 8 миллионов Арсенал может получить в виде бонусов. Тем самым Смит-Роу станет самым дорогим футболистом в истории Фулхэма.

Предыдущий рекорд принадлежал Жану-Мишелю Сери, за которого Фулхэм летом 2018 заплатил Ницце 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник практически не играл за “канониров” в Премьер-лиге. Он выходил лишь в 13 матчах и отличился 2 ассистами. В общей сложности на счету Смит-Роу 115 матчей за Арсенал, в которых он отличился 18 голами и 13 ассистами.