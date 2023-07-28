"Фулхэм" объявил о переходе талантливого защитника "Аякса"

Пресс-служба лондонского “Фулхэма” на официальном сайте объявила о переходе защитника амстердамского “Аякса” и сборной Нигерии Калвина Бэйсси.

Английский клуб заплатил за футболиста 22,5 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Нигериец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года.

23-летний Бэйсси выступал за “Аякс” с лета 2022 года. Он перешел в голландский клуб из шотландского “Глазго Рейнджерс”. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. Всего он провел за клуб из Амстердама 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Бэйсси становился обладателем Кубка Шотландии в сезоне-2021/2022.

Бэйсси с 2022 года играет за сборную Нигерии. Всего он провел за нигерийскую национальную команду 10 матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что в прошлом сезоне “Фулхэм” финишировал на 10-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.