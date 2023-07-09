"Фулхэм" хочет купить бразильца из "Манчестер Юнайтед"

"Фулхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии Фреду Родригесу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением 30-летнего футболиста в летнее трансферное окно и в ближайшее время сделает официальное предложение по его трансферу.

Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы продать бразильца примерно за 25 миллионов евро. Также игроком интересуются несколько клубов из Саудовской Аравии.

Фред выступает за “Манчестер Юнайтед” с лета 2018 года. Он перешел в английский клуб из донецкого “Шахтера”. Сумма трансфера составила 59 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 213 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с “Манчестер Юнайтед" действует до лета 2024 года.

Фред с 2014 года играет за сборную Бразилии. За бразильскую национальную команду он провел 32 матча, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи, а также получил пять желтых карточек.