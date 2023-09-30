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Фулхэм - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Новости футбола Сегодня, 09:02
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Фулхэм - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Фото: fulhamfc.com / Автор неизвестен

Последняя неделя сентября стала особенной для Челси. Команда Маурисио Почеттино в последнем матче месяца забила свой единственный гол, благодаря чему победила Брайтон в Кубке английской лиги. Фулхэм также проводил матч Кубка лиги и также победил: команда оказалась сильнее Норвича 2:1

Матч между Фулхэмом и Челси будет закрывать 7 тур АПЛ. Игра состоится в понедельник, 3 октября, и начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно увидеть эту игру в вашей стране.

  • Армения - Fast Sports
  • Азербайджан - OTT Setanta Sports
  • Грузия - OTT Setanta Sports
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - OTT Setanta Sports
  • Кыргызстан - OTT Setanta Sports
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - OTT Setanta Sports
  • Польша - Canal+ Sport 2 Poland, Canal+ Sport Online, Viaplay Poland
  • Таджикистан - OTT Setanta Sports
  • Туркменистан - OTT Setanta Sports
  • Украина - OTT Setanta Sports
  • Узбекистан - OTT Setanta Sports
  • Эстония - Viaplay Estonia
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