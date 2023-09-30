Фулхэм - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Последняя неделя сентября стала особенной для Челси. Команда Маурисио Почеттино в последнем матче месяца забила свой единственный гол, благодаря чему победила Брайтон в Кубке английской лиги. Фулхэм также проводил матч Кубка лиги и также победил: команда оказалась сильнее Норвича 2:1

Матч между Фулхэмом и Челси будет закрывать 7 тур АПЛ. Игра состоится в понедельник, 3 октября, и начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно увидеть эту игру в вашей стране.