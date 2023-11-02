Френсис Нганну хочет провести реванш против Тайсона Фьюри

Ночью с субботы 28 октября на воскресенье 29 октября состоялся бой между Нганну и Фьюри. Британский боксер одержал победу разделительным решением судей.

В интервью TMZ Френсис Нганну заявил, что хочет провести реванш против Тайсона Фьюри.

"Реванш - это то, что я хочу больше всего. Я чувствую, что сейчас у меня есть много вариантов, но я хочу выбирать мудро. Сначала я бы выбрал реванш с Фьюри", - сказал он.

По его словам, лучшим сценарием для него в боксе будет дождаться Фьюри. Если Усик откажется и позволит бороться с Фьюри, то Френсис проведет реванш с Тайсоном. Также он планирует вернуться и провести бой в ММА, а затем в боксе. Он собирается биться дважды в год, возможно, следующий раз в феврале или марте.

"Что касается апелляции по результату боя с Фьюри, к кому я должен обратиться? В Британскую боксерскую комиссию? У меня нет шансов. Я думаю, что это еще один способ уничтожения", - добавил Нганну.

Напомним, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не состоится 23 декабря, а будет отложен как минимум до марта.

Боксеры уже подписали контракт на бой за все пояса в супертяжелом весе, при этом ожидается, что он состоится 23 декабря или в январе начала следующего года. Однако промоутер Фьюри Уоррен заявил, что это маловероятно, и поединок может быть отложен до марта.