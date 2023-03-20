Френки де Йонг высказался о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник “Барселоны” и сборной Нидерландов Френки де Йонг заявил, что он не собирается переходить в “Манчестер Юнайтед”.

“Не думаю, что я перейду в ”МЮ". Конечно, в футболе никогда не знаешь наперед, но я всем доволен в “Барселоне”, - приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что “Манчестер Юнайтед” прошлым летом договорился с “Барселоной" о переходе де Йонга, но футболист сам заблокировал трансфер.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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