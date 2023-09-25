Фрэнки Де Йонг пропустит Эль-Классико из-за травмы

Нидерландский полузащитник Барселоны Фрэнки Де Йонг пропустит Эль-Классико, сообщает As.

В матче против Сельты, состоявшемся в субботу, 23 сентября, Фрэнки Де Йонг получил травму и покинул футбольное поле на 36-й минуте. Нидерландец выбыл минимум на шесть недель, поэтому он пропустит игру против Реал Мадрида и вернется поближе к игре в Лиге Чемпионов против Шахтера, который состоится 7 ноября.

Из-за такого развития событий Барселона собирается форсировать возвращение Педри в состав - его планируют заявить на матч против Атлетика Бильбао, который пройдет 22 октября. Напомним, что 24 августа Педри получил разрыв прямой мышцы бедра правой ноги и выбыл примерно на два месяца. Травма, которая не была новой для игрока, потому что в прошлом году он потерпел такую же неудачу.

В Барселоне отметили, что эта травма не так тяжела, как в прошлом сезоне, поэтому во время паузы на сборные восстановления Педри ускорят. В клубе планируют, что испанский полузащитник будет готов к матчам, которые пройдут в конце октября.

Возвращение Педри очень важно для Хави, поскольку сейчас в «Барселоне» осталось всего три здоровых полузащитника - Гави, Ориоль Ромеу и Илкай Гюндоган.