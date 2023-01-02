Френки де Йонг передумал насчет "Манчестер Юнайтед"
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: инстаграм Френки де Йонга/Автор неизвестен
Голландский полузащитник “Барселоны” Френки де Йонг заинтересован в переходе в “Манчестер Юнайтед”, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, футболист готов рассмотреть от манкунианцев предложение, если оно поступит. Прошлым летом “МЮ” хотел купить игрока, но тогда он отказался от перехода.
В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за “Барселону” 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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