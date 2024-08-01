Фрэнк Уоррен рассказал, что Фьюри будет делать в следующем бою против Усика

Промоутер Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, поделился своими ожиданиями от реванша своего подопечного и Александра Усика, который должен состояться 21 декабря.

По словам Уоррена, он очень уверен в Тайсоне и ему нужно делать то, что он делал в первых семи раундах.

«Фьюри пропустил удар в нос в восьмом раунде и просто потерял концентрацию. Я не знаю, что произошло. Безусловно, это его беспокоило, потому что он продолжал сосать. Я думаю, что его нос был сломан. Следующий раунд стал полной катастрофой для него, и я не знаю, как Фьюри его пережил», - рассказал промоутер.

По словам Фрэнка, этот поединок состоял из двух частей, в следующий раз Фьюри убедится, что первая часть будет соответствовать второй, если бой пройдет всю дистанцию.

«Но я искренне верю, что поединок не продлится всю дистанцию. Первый бой много забрал у них обоих, в этом нет сомнений. Вопрос в том, у кого он забрал больше», - добавил Уоррен.

Напомним, Усик в мае победил Фьюри раздельным решением судей, а в девятом раунде украинец отправил “Цыганского короля” в нокдаун. Украинец отобрал у британца пояс WBC в хэвивейте.

Реванш между Усиком и “Цыганским королем” состоится в Эр-Рияде и запланирован на 21 декабря.