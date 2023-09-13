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Фрэнк Лэмпард в списке претендентов на пост менеджера Лиона

Новости футбола Сегодня, 17:26
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Фрэнк Лэмпард в списке претендентов на пост менеджера Лиона Фото: https://www.instagram.com/franklampard/

Команда Лиги 1 Лион рассматривает назначение Фрэнки Лэмпарда на пост главного тренера, сообщает 90min.

Лион присматривается к бывшему менеджеру Челси Фрэнку Лэмпарду. Владелец клуба очень уважает работу тренера. Фрэнк Лэмпард остается без работы после того, как доработал с Челси в сезоне 2022-23. Прошлый сезон он начал в Эвертоне, но был уволен в январе, поскольку "ириски" оказались под серьезной угрозой вылета в Чемпионшип. До этого английский специалист провел полтора года в Челси. Лэмпард вывел команду в Лигу Чемпионов и финал Кубка Англии.

Напомним, что Лион уволил главного тренера Лорана Блана после поражения от ПСЖ 1:4. В общем, казней сезона для команды не удался, в четырех матчах три поражения и одно ничье.

Среди кандидатов на пост менеджера уже рассматривали Дженаро Гаттузо и Грэма Поттера. Как известно, последний отказался возглавить французский коллектив после встречи с владельцем Джоном Текстором.

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