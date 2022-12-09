Фред заявил, что хочет видеть слезы Месси в полуфинале ЧМ-2022

Полузащитник “Манчестер Юнайтед” и сборной Бразилии Фред хотел бы сыграть против Аргентины на ЧМ-2022.

Напомним, что такая встреча возможна на стадии полуфинала турнира. Для этого бразильцам нужно обыграть Хорватию, а аргентинцам - команду Нидерландов.

“Хочу сыграть в финале против Аргентины. Я хочу увидеть смятение, суматоху, Неймара, прокидывающего мяч сопернику между ног. Я бы хотел увидеть плачущего Месси”, – сказал хавбек.

Напомним, что четвертьфиналы пройдут 9 и 10 декабря.