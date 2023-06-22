Бразильский хавбек “Манчестер Юнайтед” Фред может сменить клуб.

Как пишет источник, футболист близок к переходу в другую команду в английской Премьер-лиге.

В частности, в его услугах заинтересован “Фулхэм”, который уже сделал предложение “красным дьяволам” о трансфере за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фред сыграл в 35 играх АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.