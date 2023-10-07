Французский журналист резко раскритиковал Килиана Мбаппе

Французский журналист Даниэль Риоло резко раскритиковал Килиана Мбаппе, а также поделился мнением об образе жизни футболиста.

«Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, направленную на Неймара: «Надо хорошо есть, хорошо спать».

Из-за отстранения у Мбаппе была ужасная подготовка к сезону. Когда ты так готовишься, то показываешь на поле меньше.

Если в чем-то Мбаппе и становится лидером, то это в самых развратных вечеринках Парижа на данный момент. Вечеринки, которые устраивает Мбаппе, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все... Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется.

Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду», - сказал журналист в эфире RMC Sport.