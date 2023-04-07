Французский журналист грубо высказался о Месси

Журналист Даниэль Риоло в грубой форме выразил свое мнение о форварде ПСЖ Лионеле Месси.

По словам Риоло, он считает трансфер аргентинца провалом для клуба.

“Месси не оставил ярких воспоминаний и следа в команде, не сделал ничего по-настоящему сумасшедшего, а также не показал свой класс и технику, которые все уже знали”, - сказал журналист.

Он также отметил, что Месси забил несколько голов, но это не то, чего ожидали от него в клубе.

В конце своего обращения Риоло сказал, что сейчас идеально время для того, чтобы попрощаться с футболистом.