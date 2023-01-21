Французский "Страсбург" подпишет игрока сборной Украины

Французский “Страсбур” завершает трансфер украинского защитника Эдуарда Соболя из “Брюгге”.

Как пишет источник, за игрока сборной Украины французы заплатят 2,5 млн евро.

Контракт с футболистом будет рассчитан на 3,5 года, до лета 2026 года.

В последнее время Соболь потерял место в основном составе “Брюгее”. Всего он провел в этом сезоне 14 матчей и забил 1 гол.