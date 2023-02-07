Французский футболист попал в ДТП, участвуя в уличной гонке

Французский нападающий “Гамбурга” Жан-Люк Домпе попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает Kicker.

По сведениям, источника, футболист за рулем BMW M3 устроил гонку с Mercedes, но не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. В результате аварии француз получил небольшую травму руки. Домпе скрылся с места аварии, но спустя некоторое время был арестован.

27-летний Домпе в нынешнем сезоне провел за “Гамбург” 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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